Coronavirus, Oxford-Astrazeneca: "Il nostro vaccino ha un'efficacia media del 70%, ma con una dose e mezza raggiunge il 90%"

Il vaccino contro il Coronavirus sviluppato da Oxford-Astrazeneca-Irbm ha un'efficacia media del 70%. Dopo i risultati di Moderna e Pfizer, che hanno usato la tecnica innovativa dell'Rna messaggero, sono stati diffusi quelli dell'ateneo britannico. Si tratta degli esiti preliminari della sperimentazione in corso su vasta scala e in diversi paesi del mondo. Una percentuale che supera la soglia minima di efficacia prevista dai protocolli, ma più bassa rispetto ai principali concorrenti. Meno di una settimana fa Pfizer-Biontech dava il suo candidato al 95%, mentre Moderna al 94,5%. Astrazeneca in realtà specifica che, testando il vaccino con due diversi regimi di dosaggio, si ottengono risultati differenti. Nel primo caso, somministrando ...

