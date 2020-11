Ad astra | trama | cast | trailer e streaming del film su Sky Cinema

(Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, va in onda in prima visione su SkyUno dalle 21.15 ilAd, pellicola di fantascienza del 2019 diretta da James Gray e con undi attori stellare, a cominciare da Brad Pitt. Ma qual è la, il, ile dove vedere inAd? Ecco tutto quello che c’è da sapere.La storia è quella di un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente sposato con Eve e con una leggera forma di autismo, Roy ha perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato. L’obiettivo del suo viaggio era portare a compimento il progetto Lima, basato sulla ...

Stasera in tv su Sky va in onda in prima visione Ad Astra, il film dell'introspezione di Brad Pitt, girato mentre era in pieno divorzio da Angelina Jolie ...