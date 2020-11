Volley, SuperLega: Padova espugna Verona e risale la classifica, Toncek Stern da 31 punti (Di domenica 22 novembre 2020) Padova ha sconfitto Verona per 3-1 (25-21; 25-27; 25-23; 35-33) nel match valido per l’undicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I patavini sono riusciti a imporsi nel sentitissimo derby veneto in casa degli scaligeri e hanno finalmente mosso la classifica: seconda vittoria in stagione sui 11 partite disputate e decimo posto in classifica con 8 punti all’attivo, anche se Ravenna (6 punti in 7 incontri) e CiSterna (4 punti in 8 partite) possono operare il controsorpasso quando si disputeranno i recuperi. Il colpaccio eSterno ottenuto stasera, però, permette a Padova di continuare a inseguire la salvezza, quando si è concluso il girone ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-21; 25-27; 25-23; 35-33) nel match valido per l’undicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I patavini sono riusciti a imporsi nel sentitissimo derby veneto in casa degli scaligeri e hanno finalmente mosso la: seconda vittoria in stagione sui 11 partite disputate e decimo posto incon 8all’attivo, anche se Ravenna (6in 7 incontri) e Cia (4in 8 partite) possono operare il controsorpasso quando si disputeranno i recuperi. Il colpaccio eo ottenuto stasera, però, permette adi continuare a inseguire la salvezza, quando si è concluso il girone ...

