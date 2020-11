Bollettino coronavirus Monza e Lombardia: 5.094 positivi, + 13 ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 22 novembre 2020) Non si ferma l'ondata dei contagi da coronavirus in Lombardia. Nella giornata di domenica 22 novembre sono stati accertati altri 5.094 casi in tutta la Regione, a fronte di 29.800 tamponi. Il rapporto ... Leggi su monzatoday (Di domenica 22 novembre 2020) Non si ferma l'ondata dei contagi dain. Nella giornata di domenica 22 novembre sono stati accertati altri 5.094 casi in tutta la Regione, a fronte di 29.800 tamponi. Il rapporto ...

