Ballando con le Stelle 2020, Massimo Lopez vs l’eliminazione di Solenghi: «Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!» (Di domenica 22 novembre 2020) Tullio Solenghi e Maria Ermachkova C’è qualcuno a cui l’ultimo posto di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova nella finale di Ballando con le Stelle 2020 non è andato proprio giù. Subito dopo l’eliminazione del collega e amico, Massimo Lopez si è infatti scagliato su Twitter contro la giuria del programma, “colpevole” a suo dire di non aver tutelato l’unico vero artista presente sul palco. “Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020) Tullioe Maria Ermachkova C’è qualcuno a cui l’ultimo posto di Tullioe Maria Ermachkova nella finale dicon lenon è andato proprio giù. Subito dopodel collega e amico,si è infatti scagliato su Twitter contro ladel programma, “colpevole” a suo dire di non aver tutelato l’unico vero artista presente sul palco. “Tullio vincitore morale!da unane è la...

