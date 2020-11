Golden State Warriors, Thompson di nuovo ko (Di giovedì 19 novembre 2020) SAN FRANCISCO - Klay Thomspon di nuovo ai box. La guardia dei Golden State Warrior ha subito un infortunio alla gamba destra e la franchigia californiana non ha reso noti i tempi di recupero in vista ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) SAN FRANCISCO - Klay Thomspon diai box. La guardia deiWarrior ha subito un infortunio alla gamba destra e la franchigia californiana non ha reso noti i tempi di recupero in vista ...

Eurosport_IT : Nico Mannion ???? ai Golden State Warriors! L'azzurro @niccolomannion scelto alla n. 48: dividerà lo spogliatoio con… - CatelliRossella : Basket, draft Nba: Mannion sulle orme del padre. Lo scelgono i Golden State Warriors - Radio108W : RT @Filippo_Malossi: Nico Mannion scelto alla 48 al #Draft2020 dai Golden State Warriors, non draftato invece Paul Eboua, altro prospetto i… - Filippo_Malossi : Nico Mannion scelto alla 48 al #Draft2020 dai Golden State Warriors, non draftato invece Paul Eboua, altro prospett… - NinniRap : un altro italiano l’anno prossimo in #NBA Nico Mannion draftato per 48esimo giocherà nella baia ai Golden State Warriors #NBADraft -