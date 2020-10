Premier | City di misura a Sheffield | Guardiola a -2 da Ancelotti

(Di sabato 31 ottobre 2020), Regno Unito, - Il Manchesterbatte diloal Bramall Lane e si avvicina, con 11 punti in 6 gare giocate, al terzetto di testa formato dall'Everton di, il ...

Un gol di Walker stende lo Sheffield: il City si impone 1-0 #PremierLeague #SHUMCI

Il Manchester City torna alla vittoria in Premier League andando a imporsi 1-0 a Sheffield. La sfida di Bramall Lane viene dominata a larghi tratti dalla formazione di Guardiola, che sblocca il risult ...SHEFFIELD (Regno Unito) - Grazie al successo di misura ottenuto a Sheffield, il Manchester City sale a quota 11 punti (in sei partite), a -2 dal trio in testa alla Premier League formato dall'Everton ...