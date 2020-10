“Mi sono cac…o sotto, due giorni bruttissimi”. GF Vip, Andrea Zelletta torna nella Casa (Di sabato 31 ottobre 2020) Novità al ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver abbandonato momentaneamente la Casa, il concorrente Andrea Zelletta ha potuto nuovamente varcare la porta rossa e riabbracciare i compagni di avventura. Tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre e gli altri inquilini non hanno potuto fare altro che festeggiare l’evento. Il suo ingresso è avvenuto precisamente dalla Mystery Room e, quando tutti gli altri lo hanno visto, si sono messi a correre verso di lui per abbracciarlo. Praticamente tutti hanno manifestato entusiasmo e felicità, ma è stato soprattutto il fratello di Mario Balotelli, Enock, ad esultare fortissimo. Infatti, si è buttato addosso a lui saltandogli sul collo. Gli altri protagonisti del reality show di Alfonso Signorini si chiedevano cosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Novità al ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver abbandonato momentaneamente la, il concorrenteha potuto nuovamente varcare la porta rossa e riabbracciare i compagni di avventura. Tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre e gli altri inquilini non hanno potuto fare altro che festeggiare l’evento. Il suo ingresso è avvenuto precisamente dalla Mystery Room e, quando tutti gli altri lo hanno visto, simessi a correre verso di lui per abbracciarlo. Praticamente tutti hanno manifestato entusiasmo e felicità, ma è stato soprattutto il fratello di Mario Balotelli, Enock, ad esultare fortissimo. Infatti, si è buttato addosso a lui saltandogli sul collo. Gli altri protagonisti del reality show di Alfonso Signorini si chiedevano cosa ...

