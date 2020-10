Belgio in lockdown, premier De Croo: “Misure pesanti ma è l’ultima possibilità” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Belgio entra ufficialmente in lockdown per un mese e mezzo. Le misure di contenimento attuali non hanno dato i loro frutti (quasi 25.000 casi quest’oggi) e così il paese belga decide per la serrata di tutte le attività non essenziali: negozi di beni non di prima necessità, parrucchieri e quant’altro chiuderanno dal 2 novembre e il lavoro agile sarà obbligatorio. Le scuole chiuderanno per due settimane. Il premier Alexander De Croo ha commentato la decisione del comitato di concertazione: “Sono misure pesanti, sono le misure dell’ultima possibilità”. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilentra ufficialmente inper un mese e mezzo. Le misure di contenimento attuali non hanno dato i loro frutti (quasi 25.000 casi quest’oggi) e così il paese belga decide per la serrata di tutte le attività non essenziali: negozi di beni non di prima necessità, parrucchieri e quant’altro chiuderanno dal 2 novembre e il lavoro agile sarà obbligatorio. Le scuole chiuderanno per due settimane. IlAlexander Deha commentato la decisione del comitato di concertazione: “Sono misure, sono le misure dell’ultima possibilità”.

