Coronavirus | nuovo record di contagi | oltre 200mila tamponi

Emergenza Coronavirus, nuovo record di contagi in Italia con 26.831 nuovi positivi: oltre 200mila tamponi, mai così tanti. Aumentano ancora i casi di contagio da Coronavirus in Italia, sebbene la crescita di questi giorni non sia stata esponenziale come si temeva. Dai 24.991 nuovi contagi delle 24 ore precedenti, si passa ora ai 26.831 nuovi …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus. Nuovo record di contagi (3013) e di tamponi (17735) in Campania Lo Strillone Coronavirus, 155 ricoverati più di ieri e 27 decessi. I nuovi contagiati sono quasi 2600

La situazione dei contagi I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici. I casi sono ...

Coronavirus Puglia, 716 nuovi casi e 7 morti: bollettino 29 ottobre

Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia di Barletta, Andria e Trani, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori region ...

