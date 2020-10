Audi A1 - Il Model Year 2021 in Italia con prezzi da 22.200 euro (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Audi presenta il Model Year 2021 della A1 con due importanti novità: l'introduzione dell'infotainment Mib3 e l'aggiornamento di tutti i propulsori secondo le normative più recenti. La gamma è già ordinabile con prezzi a partire da 22.200 euro per la Sportback e da 24.300 euro per la Citycarver. Infotainment come le sorelle maggiori. Il sistema Mib3 con Sim integrata offre una maggiore potenza di calcolo e consente quindi di introdurre funzioni aggiuntive rispetto ai Modelli precedenti, come l'aggiornamento mensile delle mappe di navigazione, la gestione dei comandi vocali, l'integrazione di Alexa e l'accesso ai servizi aggiornati Audi Connect. Si rinnova anche la grafica del sistema per una migliore ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'presenta ildella A1 con due importanti novità: l'introduzione dell'infotainment Mib3 e l'aggiornamento di tutti i propulsori secondo le normative più recenti. La gamma è già ordinabile cona partire da 22.200per la Sportback e da 24.300per la Citycarver. Infotainment come le sorelle maggiori. Il sistema Mib3 con Sim integrata offre una maggiore potenza di calcolo e consente quindi di introdurre funzioni aggiuntive rispetto aili precedenti, come l'aggiornamento mensile delle mappe di navigazione, la gestione dei comandi vocali, l'integrazione di Alexa e l'accesso ai servizi aggiornatiConnect. Si rinnova anche la grafica del sistema per una migliore ...

