Signorini “ecco perché non ho ripreso Balotelli quando ha offeso la Mello” e Selvaggia Lucarelli lo attacca nuovamente

Durante la puntata di venerdì scorso di "Grande fratello vip" era ospite Mario Balotelli che era lì per fare una sorpresa al fratello. Poiché nella casa c'è Dayane Mello, ex di Mario Balottelli, Signorini provocatoriamente ha detto a Balottelli che alla Mello avrebbe fatto piacere se lui fosse entrato nella casa e Balottelli ha risposto con una battuta molto volgare e pesante indirizzata alla Mello. La reazione del web e l'attacco di Selvaggia Lucarelli quando Balottelli ha detto la frase molto pesante indirizzata alla Mello, Signorini ha riso si è divertito e ha detto a Dayanne "hai capito Dayanne?" e la Mello è rimasta zitta, visibilmente imbarazzata.

