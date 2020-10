“O si rispettano le regole oppure c’e’ il lockdown” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte in conferenza stampa evoca il lockdown: “Se rispettiamo queste misure abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità, senza un sistema sanitario sotto stress. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown e dobbiamo scongiurarlo”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Noi lavoriamo per scongiurare ed evitare un nuovo lockdown, questa è la strategia. Ma per evitarlo dobbiamo rispettare le misure, evitare di ritrovarci e”, per evitare di chiudere il Paese, “abbiamo dovuto operare senza ulteriore indugio con scelte dolorose. Non c’è una scelta che non abbia un impatto, qualsiasi misura ne ha. Abbiamo cercato di costruire, in modo chirurgico una serie di misure, cercando di limitarle al massimo e nella consapevolezza dell’impatto che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte in conferenza stampa evoca il lockdown: “Se rispettiamo queste misure abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità, senza un sistema sanitario sotto stress. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown e dobbiamo scongiurarlo”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Noi lavoriamo per scongiurare ed evitare un nuovo lockdown, questa è la strategia. Ma per evitarlo dobbiamo rispettare le misure, evitare di ritrovarci e”, per evitare di chiudere il Paese, “abbiamo dovuto operare senza ulteriore indugio con scelte dolorose. Non c’è una scelta che non abbia un impatto, qualsiasi misura ne ha. Abbiamo cercato di costruire, in modo chirurgico una serie di misure, cercando di limitarle al massimo e nella consapevolezza dell’impatto che ...

A Palazzo Angeli gli universitari prenotano il posto in aula con un'app

L'UNIVERSITÀROVIGO Un attento e scrupoloso rispetto delle regole, attuato già da alcune settimane, non ha neppure richiesto l'adeguamento alle misure imposte dal nuovo Dpcm varato dal governo ...

