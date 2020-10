“Dossieraggio sulla pm che indagava su di lui” | rinviato a giudizia l’ex senatore Pd Papania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Procurasull’exdel Pd, ma un carabiniere lo informava in tempo reale. Anche facendo ‘dossieraggio’vita privata del magistrato titolare dell’indagine. Così Nino, ex parlamentare dei dem, provava a salvarsi dalle inchieste sul voto di scambio del 2012 ad Alcamo, per cui alla fine venne pure condannato. Almeno per l’accusa della procura di Caltanissetta. I documenti riservati, tra cui esposti e annotazioni di poliziaria, vennero trovati nel corso di una perquisizione nel maggio 2015. A procurarglieli sarebbe stato il maresciallo Roberto Sabato, all’epoca in servizio nella locale stazione dei carabinieri. Entrambi adesso sono stati rinviati a giudizio dal gup di Caltanissetta, Santi Bologna, con l’accusa di ...