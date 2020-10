Covid, il dg del San Camillo di Roma: “Sfida doppia, garantire tutte le attività” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Con la curva dei contagi in salita nel Lazio e i ricoveri che in questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima, gli ospedali di Roma si stanno velocemente riorganizzando. L’aumento di 1.190 posti letto ordinari e di 231 unità di terapia intensiva e sub-intensiva previsto dalla nuova ordinanza regionale, potrebbe non bastare. A questi ritmi la rete dovrà allargarsi ancora. “Rispetto alla situazione di marzo, siamo in una fase nuova che richiede un approccio diverso. Il mondo è aperto e accanto all’emergenza Covid bisogna portare avanti tutte le altre attività”, ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Fabrizio d’Alba, in un colloquio con l’agenzia Dire. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Con la curva dei contagi in salita nel Lazio e i ricoveri che in questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima, gli ospedali di Roma si stanno velocemente riorganizzando. L’aumento di 1.190 posti letto ordinari e di 231 unità di terapia intensiva e sub-intensiva previsto dalla nuova ordinanza regionale, potrebbe non bastare. A questi ritmi la rete dovrà allargarsi ancora. “Rispetto alla situazione di marzo, siamo in una fase nuova che richiede un approccio diverso. Il mondo è aperto e accanto all’emergenza Covid bisogna portare avanti tutte le altre attività”, ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Fabrizio d’Alba, in un colloquio con l’agenzia Dire.

CottarelliCPI : Nella famosa intervista il Prof. Palù dice che occorrerà vedere i dati ISTAT sulla mortalità per sapere la vera let… - Agenzia_Ansa : A #Cagliari operatori del 118 stremati e bardati con le tute protettive attendono fuori dall'ospedale che le ambul… - repubblica : La barista del Bresciano che sfida lo stop anti-Covid: 'Io non chiudo alle 18, possono anche arrestarmi' - TheQ_continuum : @GiovaQuez Fra Baristi, cuochi, ristoratori, camerieri c'è un tasso di incidenza del covid più alto? - pomponellacassa : RT @GiovaQuez: Mentre in Italia aspettiamo ancora dati certi, negli USA una ricerca del CDCD dimostra che i luoghi più a rischio sono bar (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid del Coronavirus oggi, bollettino Covid del 28 ottobre. Marche, cala la percentuale dei contagi il Resto del Carlino Covid. Individuato un nuovo bersaglio molecolare per il controllo dell’infezione

Uno studio coordinato dalla Sapienza, in collaborazione con altre università italiane, individua un nuovo bersaglio molecolare per il controllo dell’infezione dei diversi ceppi di coronavirus, fra cui ...

Innovazione digitale e intelligenza artificiale. Il 29 ottobre il primo “Epocal Summit” per la sanità del futuro

L’incontro in modalità digitale è promosso da GE Healthcare con il supporto di Roche ed Edwards Lifesciences e il patrocinio del Ministero della Salute: al centro del dibattito le sfide del Ssn alle p ...

Uno studio coordinato dalla Sapienza, in collaborazione con altre università italiane, individua un nuovo bersaglio molecolare per il controllo dell’infezione dei diversi ceppi di coronavirus, fra cui ...L’incontro in modalità digitale è promosso da GE Healthcare con il supporto di Roche ed Edwards Lifesciences e il patrocinio del Ministero della Salute: al centro del dibattito le sfide del Ssn alle p ...