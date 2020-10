Dario Franceschini: «Proteste per la chiusura? Non si è percepita gravità della situazione» (Di martedì 27 ottobre 2020) «Chi governa deve assumersi delle responsabilità, soprattutto in una situazione di emergenza», così il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini in una diretta Facebook, replicando alle tante critiche piovute per lo stop a cinema e teatri. «Ho ricevuto molti appelli e attacchi. C’è molta preoccupazione. Sono franco: penso non si sia percepita la gravità della crisi, non si è capito a che punto siamo. La curva dei positivi è impressionante», ha affermato il 62enne ferrarese. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm Conte: «Senza queste misure curva dei contagi destinata a sfuggirci di mano» Dario Franceschini: «Proteste per la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) «Chi governa deve assumersi delle responsabilità, soprattutto in unadi emergenza», così il ministro dei Beni Culturaliin una diretta Facebook, replicando alle tante critiche piovute per lo stop a cinema e teatri. «Ho ricevuto molti appelli e attacchi. C’è molta preoccupazione. Sono franco: penso non si siala gravitàcrisi, non si è capito a che punto siamo. La curva dei positivi è impressionante», ha affermato il 62enne ferrarese. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm Conte: «Senza queste misure curva dei contagi destinata a sfuggirci di mano»: «per la ...

Lunedì il ministro Dario Franceschini ha risposto alle proteste per la chiusura di teatri, cinema e sale da concerto dicendo che «ho l’impressione che non si sia percepita la gravità della crisi» e ...

Aggiungo il mio impegno a tutelare i lavoratori dello spettacolo, soprattutto i meno conosciuti», ha detto il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che ha aggiunto anche: «Non è stata ...

