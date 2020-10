Coppa Italia, il Monza supera il Pordenone ai rigori (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver eliminato la Triestina con un netto 3-0, il Monza super anche il Pordenone e avanza in Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei primi 120′, la partita si è decisa ai rigori: tutti in gol per i brianzoli, decisivi gli errori di Camporese e Stefani. La squadra di Berlusconi affronterà la vincitrice di Crotone-Spal. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver eliminato la Triestina con un netto 3-0, ilsuper anche ile avanza in. Dopo lo 0-0 dei primi 120′, la partita si è decisa ai: tutti in gol per i brianzoli, decisivi gli errori di Camporese e Stefani. La squadra di Berlusconi affronterà la vincitrice di Crotone-Spal. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato alla SS Calcio Napoli S.p.A. squadra vincitrice della Coppa Italia… - GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampSalernitana ?? Per il report completo ?? - TelemiaLaTv : BOLOGNA – REGGINA 2-0: UNA BUONA REGGINA SALUTA LA COPPA ITALIA - r_campix : RT @ACMonza: Coppa Italia: il Monza in dieci per 75 minuti supera 4-1 ai rigori il Pordenone e passa il turno!?????????? -