Servizi anti-covid nel Lecchese: eseguiti quattrocento controlli, nessuna sanzione elevata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il coprifuoco deciso da Regione Lombardia e i recenti Dpcm mirati a contrastare la 'seconda ondata' covid caratterizzata da un aumento dei contagi e dei ricoveri negli ospedali, anche le forze ...

Appare poi poco corretto, ha aggiunto Brambilla, inserire il servizio di manutenzione del verde orizzontale ... Sul rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid, Crivaro ha assicurato il massimo ...

Vigili fermano un donna in strada senza mascherina: insulti e tensione in centro a Firenze

Durante i controlli mirati al rispetto delle norme anti contagio una pattuglia della Polizia Municipale di Firenze in servizio in piazza della Repubblica ha notato una donna senza mascherina. Gli agen ...

