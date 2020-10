Serie C, Palermo-Potenza rinviata per la seconda volta per i casi di coronavirus tra i rosanero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Palermo-Potenza, in programma di giovedì 29 ottobre, non si giocherà. La sfida, infatti, è stata nuovamente rinviata per via dei diciannove casi di positività al coronavirus tra le fila dei rosanero. Il 3 ottobre la stessa partita era stata rinviata a causa dei due contagi tra i lucani, ma l’incontro subirà un altro slittamento. Lo ha comunicato la società siciliana. Non si tratta dello sfruttamento di un bonus, ma della casistica secondo la quale in assenza di tredici giocatori schierabili si può ottenere il rinvio. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020), in programma di giovedì 29 ottobre, non si giocherà. La sfida, infatti, è stata nuovamenteper via dei diciannovedi positività altra le fila dei. Il 3 ottobre la stessa partita era stataa causa dei due contagi tra i lucani, ma l’incontro subirà un altro slittamento. Lo ha comunicato la società siciliana. Non si tratta dello sfruttamento di un bonus, ma dellastica secondo la quale in assenza di tredici giocatori schierabili si può ottenere il rinvio.

