Francia nel dramma: 258 morti e 26.771 nuovi positivi al Covid in un giorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una situazione davvero difficile: diventa sempre più complessa la situazione delle terapie intensive in Francia. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 357 persone con Covid-19, che portano a 2.761 ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una situazione davvero difficile: diventa sempre più complessa la situazione delle terapie intensive in. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 357 persone con-19, che portano a 2.761 ...

