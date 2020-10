Covid Italia, bollettino di oggi 26 ottobre: 141 morti e 17mila nuovi casi, ma meno tamponi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre 2020. Sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi sono 141. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 124.686, in calo rispetto a ieri... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020), ildi262020. Sono 17.012 idi coronavirus in. I decessi sono 141. Ifatti nelle ultime 24 ore sono 124.686, in calo rispetto a ieri...

ItaliaViva : Covid: Italia Viva lancia una petizione per tenere aperti luoghi di cultura e sport - riotta : Il Sud? Una polveriera. Covid? Allarme rosso. Le proteste? Preordinate ma rabbia sociale è diffusa. Il governo? Res… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Governo naviga a vista e cerca capro espiatorio, ecco i risultati di tanta vanità mista a incompeten… - GiuseppeMATARR5 : RT @CesareSacchetti: I medici ospedalieri:'i morti aumenteranno, prendere subito il MES.' Questi sono gli 'eroi'. Non solo non denunciano l… - Antonello_Bassi : RT @CesareSacchetti: I medici ospedalieri:'i morti aumenteranno, prendere subito il MES.' Questi sono gli 'eroi'. Non solo non denunciano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, bollettino di oggi 26 ottobre: 141 morti e 17mila nuovi casi, ma meno tamponi Il Messaggero Covid: perchè Giappone, Corea e Australia hanno pochi contagi

Mentre l’Occidente è alle prese con una terribile seconda ondata di coronavirus, con numeri allarmanti in merito ai nuovi contagi e ai ricoveri in terapia intensiva, nel resto del mondo sembrano esser ...

Ora che il debito sale Standard and Poor’s promuove l’Italia. Ma c’è della logica in questa apparente follia, o almeno dovrebbe

Ma come? Prodotto interno lordo in calo del 10%, deficit al 10% del Pil, debito vicino al 160%. E l’agenzia di rating Standard & Poor’s, non solo conferma il suo giudizio sull’Italia a BBB ma migliora ...

Mentre l’Occidente è alle prese con una terribile seconda ondata di coronavirus, con numeri allarmanti in merito ai nuovi contagi e ai ricoveri in terapia intensiva, nel resto del mondo sembrano esser ...Ma come? Prodotto interno lordo in calo del 10%, deficit al 10% del Pil, debito vicino al 160%. E l’agenzia di rating Standard & Poor’s, non solo conferma il suo giudizio sull’Italia a BBB ma migliora ...