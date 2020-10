Coronavirus, Gerry Scotti positivo. Firmato il nuovo dpcm, cosa cambia. La Spagna dichiara lo Stato di emergenza. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.10 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 ottobre Coronavirus16.55 – Lillo positivo al Covid-19: “E’ un virus devastante” Coronavirus16.30 – Coronavirus, Ricciardi: “Misure insufficienti”. La replica di Sileri: “Non dobbiamo avere paura” Pierpaolo Sileri16.00 – dpcm, Renzi: “Al cinema e al teatro non si rischia” Matteo Renzi14.00 – Gerry Scotti ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.10 –in Italia, ildel 26 ottobre16.55 – Lilloal Covid-19: “E’ un virus devastante”16.30 –, Ricciardi: “Misure insufficienti”. La replica di Sileri: “Non dobbiamo avere paura” Pierpaolo Sileri16.00 –, Renzi: “Al cinema e al teatro non si rischia” Matteo Renzi14.00 –...

