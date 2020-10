L'ultimo aperitivo prima della stretta del nuovo decreto, la movida di Olbia tra distanze rispettate e preoccupazioni (Di domenica 25 ottobre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… Come organizzare un evento musicale: istruzioni per… La dura battaglia per la ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 25 ottobre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili: Presentato il programmaLista civica Tempio… Come organizzare un evento musicale: istruzioni per… La dura battaglia per la ...

pallaconduel : @Pennacchiiiii Ricorda la timeline del mio ultimo aperitivo in osteria: 1-bevo solo un taglietto e vado a casa 2-bo… - DemsMug : Bene ragazzi, domani vedrete come si accalcheranno tutti ai bar/ristoranti per fare l’ultimo aperitivo/cena - starryngt_ : Sto facendo l’ultimo aperitivo raga oggi torno a casa strisciando - EmeiMarkus : @MoriMrc Va beh, ho già capito, sto facendo il mio ultimo aperitivo delle 18.00 - trentuno08 : All'ultimo aperitivo con le sue amiche leghiste Matilde ha bevuto vino bianco mixato ad acido muriatico #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo aperitivo Olbia, l'ultimo aperitivo prima del nuovo decreto del governo Gallura Oggi L’autunno delle prenotazioni obbligatorie

Banche, Comune, Agenzie: se non hai l’appuntamento stai a casa. E questo vale per le passeggiate organizzate come per gli spettacoli ...

Coprifuoco nazionale, chiusure alle 18, stretta sui centri commerciali: verso un nuovo dpcm. Cosa può cambiare

Il premier Conte ha escluso - al momento - un nuovo lockdown nazionale ma starebbe maturando in queste ore la decisione per una ulteriore stretta che potrebbe arrivare già nel weekend.

