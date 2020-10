Inter | Young guarito dal Coronavirus | le ultime sull’esterno inglese

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie per Antonio Conte che ritrova Ashley: l’è risultato negativo aldopo l’ultimo tampone Buone notizie per Antonio Conte: si è negativizzato Ashley. Il tecnico dell’, dunque, ritrova il suo esterno alla vigilia della gara contro il Genoa, in programma alle 18.00. L’si allena regolarmente in vista della trasferta di domani pomeriggio: Antonio Conte presenterà la sfida in conferenza stampa alle 14.00 e fornirà, presumibilmente, indicazioni sullo stato di salute dell’esternoex Manchester United. Leggi su Calcionews24.com