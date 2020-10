Giro: non ce lo vedo Bettini sindaco di Roma (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Questa la nota del senatore di Forza Italia, Francesco Giro: “Io francamente Goffredo Bettini alla testa di un raggruppamento di ispirazione cristiano-socialista non ce lo vedo proprio. È un gruppo che gia’ vide la luce negli anni ’90 con Pierre Carniti ed Ermanno Gorrieri poi confluito nel Pd.” “Che non sia piuttosto quella di Bettini una sorta di discesa in campo come candidato sindaco di Roma? Dopo aver fatto per decenni il king-maker all’ombra del Campidoglio e’ giusto ed e’ anche legittimo da parte sua che ci metta la faccia e voglia fare lui il… king.” “Anche se, direi con una battuta, Roma – nello stato in cui e’ – piu’ che accogliere un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Questa la nota del senatore di Forza Italia, Francesco: “Io francamente Goffredoalla testa di un raggruppamento di ispirazione cristiano-socialista non ce loproprio. È un gruppo che gia’ vide la luce negli anni ’90 con Pierre Carniti ed Ermanno Gorrieri poi confluito nel Pd.” “Che non sia piuttosto quella diuna sorta di discesa in campo come candidatodi? Dopo aver fatto per decenni il king-maker all’ombra del Campidoglio e’ giusto ed e’ anche legittimo da parte sua che ci metta la faccia e voglia fare lui il… king.” “Anche se, direi con una battuta,– nello stato in cui e’ – piu’ che accogliere un ...

