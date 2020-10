“Friends” | Il ricettario ufficiale by Panini Comics

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre 70 deliziose ricette Dal classico tacchino di Monica per il giorno del Ringraziamento ai biscotti della nonna di Phoebe, passando per il panino con le polpette di Joey. Arriva in libreria e online Friends: Ilufficiale (Panini Comics), la guida definitiva per preparare i piatti memorabili della serie. In Friends: Ilufficiale oltre 70 deliziose ricette ispirate alla leggendaria sit-com entrata nella storia della tv (e non solo), per ricreare i piatti che hanno scandito le giornate dei 6 amici di New York grazie a semplici istruzioni step-by-step e bellissime immagini. Che siate chef esperti come Monica Geller, che abbiate appena avviato un’attività di catering come Phoebe Buffay o siate semplici appassionati del cibo ...