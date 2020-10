"Ma quando mai". Mieli brutale, smonta il "modello Italia" e le balle di Conte in 5 secondi | Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Ma quando mai?". Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, infierisce su Giuseppe Conte, premier "decisionista" a marzo e "indeciso a tutto" oggi. Il premier, spiega Mieli a L'aria che tira, "si è troppo vantato del suo modello contro il coronavirus. In realtà l'Italia non ha fatto nulla di eccezionale. Lui dice: 'Mi chiedono il protocollo da tutte le cancellerie di tutto il mondo...'. Ma quando mai, se veramente glieli avessero chiesti dove sono adesso?". "Anche all'inizio arrivammo al lockdown dopo due settimane infernali di cui non si capiscono le responsabilità". "Gli Italiani si sono spaventati e si sono comportati bene, ma lungo l'arco di una pandemia occorre vedere alla fine. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Mamai?". Paolo, ex direttore del Corriere della Sera, infierisce su Giuseppe, premier "decisionista" a marzo e "indeciso a tutto" oggi. Il premier, spiegaa L'aria che tira, "si è troppo vantato del suocontro il coronavirus. In realtà l'non ha fatto nulla di eccezionale. Lui dice: 'Mi chiedono il protocollo da tutte le cancellerie di tutto il mondo...'. Mamai, se veramente glieli avessero chiesti dove sono adesso?". "Anche all'inizio arrivammo al lockdown dopo due settimane infernali di cui non si capiscono le responsabilità". "Glini si sono spaventati e si sono comportati bene, ma lungo l'arco di una pandemia occorre vedere alla fine. Non ...

