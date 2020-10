La prima università al mondo a sbarcare su Animal Crossing è italiana (Di giovedì 22 ottobre 2020) È un progetto rivolto agli studenti con disabilità e disturbi di attenzione realizzato dall'università di Macerata L'università di Macerata ha creato uno spazio virtuale per studenti con disabilità e disturbi di apprendimento utilizzando una delle isole di Animal Crossing New Horizons. È il videogioco per Nintendo Switch più famoso del lockdown, che permette di fondare e decorare una piccola comunità idilliaca su un atollo a … Leggi su it.mashable (Di giovedì 22 ottobre 2020) È un progetto rivolto agli studenti con disabilità e disturbi di attenzione realizzato dall'università di Macerata L'università di Macerata ha creato uno spazio virtuale per studenti con disabilità e disturbi di apprendimento utilizzando una delle isole diNew Horizons. È il videogioco per Nintendo Switch più famoso del lockdown, che permette di fondare e decorare una piccola comunità idilliaca su un atollo a …

