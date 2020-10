Champions League, il Bayern Monaco stabilisce un nuovo record (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Champions League del Bayern Monaco si è aperta con una vittoria sull’Atletico Madrid che ha permesso ai bavaresi di stabilire un nuovo record Con la vittoria per 4-0 sull’Atletico Madrid, il Bayern Monaco ha stabilito un nuovo record per la Champions League stabilendo il nuovo primato per numero di vittorie consecutive nella massima competizione europea: 12. Inoltre, in sette di queste 12 vittorie la squadra di Hansi Flick ha mantenuto la porta imbattuta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladelsi è aperta con una vittoria sull’Atletico Madrid che ha permesso ai bavaresi di stabilire unCon la vittoria per 4-0 sull’Atletico Madrid, ilha stabilito unper lastabilendo ilprimato per numero di vittorie consecutive nella massima competizione europea: 12. Inoltre, in sette di queste 12 vittorie la squadra di Hansi Flick ha mantenuto la porta imbattuta. Leggi su Calcionews24.com

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - junews24com : Infortunio Alex Sandro: tegola per la Juve, slitta il rientro - - Val88s : RT @nickdibauscia: Un po' di Sardegna in questa Champions League -