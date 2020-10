Hauge, parla il papà: “E’ pronto per il calcio italiano. E’ nato a nord del polo artico” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l’arrivo al Milan, per Jens-Peter Hauge inizia un nuovo capitolo della sua giovanissima carriera. Ai microfoni di MilanNews.it ha parlato il papà Jan-Ingvald Hauge. Questa la sua intervista: “Jens è il maggiore di tre fratelli ed è cresciuto a Bodo, una piccola città poco più a nord del circolo artico con 50’000 abitanti. E’ stato introdotto al mondo del calcio presto. Già all’età di 3 anni, ha incominciato a partecipare ad alcuni allenamenti due volte a settimana in un progetto che avevo creato per l’inclusione di alcuni giovani stranieri. Era bello vedere questo piccolo bambino dai capelli chiari correre tra le gambe dei ragazzi più grandi. Io ricordo che qualche volta dovevo dire loro di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l’arrivo al Milan, per Jens-Peterinizia un nuovo capitolo della sua giovanissima carriera. Ai microfoni di MilanNews.it hato il papà Jan-Ingvald. Questa la sua intervista: “Jens è il maggiore di tre fratelli ed è cresciuto a Bodo, una piccola città poco più adel circolo artico con 50’000 abitanti. E’ stato introdotto al mondo delpresto. Già all’età di 3 anni, ha incominciato a partecipare ad alcuni allenamenti due volte a settimana in un progetto che avevo creato per l’inclusione di alcuni giovani stranieri. Era bello vedere questo piccolo bambino dai capelli chiari correre tra le gambe dei ragazzi più grandi. Io ricordo che qualche volta dovevo dire loro di ...

