Coronavirus e maltempo condizionano il Giro d’Italia | salta il Colle dell’Agnello | ecco come cambia la penultima tappa

Il Giro d'Italia 2020 deve ancora una volta adeguarsi alle 'regole' dettate dal Coronavirus: Mauro Vegni ha comunicato oggi che la penultima tappa della Corsa Rosa subirà un'importante modifica. Non si scalerà il Colle dell'Agnello a causa della chiusura della Francia, che ha bloccato il passaggio per le norme anti-Covid. "La prefettura Francese ha detto 'no non potete più passare, ci dispiace" sempre per problemi legati al covid, quindi dobbiamo ricorrere alla tappa di riserva. Per l'emergenza covid, hanno ritirato l'autorizzazione che la prefettura francese ci aveva dato", ha dichiarato il direttore del Giro d'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus maltempo Maltempo e coronavirus, annullata l'annuale festa del pensionato Cisl a Camporosso Riviera24 Coldiretti Liguria: “Danni da maltempo, necessarie misure a sostegno delle imprese colpite”

Coldiretti chiede a Regione di “prevedere aiuti straordinario per il ristoro degli imprenditori agricoli, oltre a un piano strategico per le infrastrutture idriche” ...

Coldiretti: "Troppi danni per il maltempo. Servono misure per le imprese"

Pascoli distrutti, animali dispersi, olive cadute, colture in campo finite sott’acqua e serre divelte, per non contare i danni alle infrastrutture irrigue, muretti a secco e strade inagibili: l’alluvi ...

Coldiretti chiede a Regione di "prevedere aiuti straordinario per il ristoro degli imprenditori agricoli, oltre a un piano strategico per le infrastrutture idriche". Pascoli distrutti, animali dispersi, olive cadute, colture in campo finite sott'acqua e serre divelte, per non contare i danni alle infrastrutture irrigue, muretti a secco e strade inagibili.