In Cina partono le vaccinazioni di massa

Mentre tutto il mondo della scienza e della ricerca medica corre verso la preparazione e la sperimentazione di un un vaccino contro il Covid-19, nella provincia cinese di Zhejiang –parte orientale costiera della Cina - è stato già autorizzato "l'uso d' emergenza" sulla popolazione di un vaccino che non ha ancora terminato la terza fase di sperimentazione.Nonostante lo stato asiatico abbia ormai arginato la pandemia causata da Sars-CoV2 (virus partito proprio dalla provincia cinese di Wuhan e poi arrivato in tutto il mondo) nella città di Yiwu, all'esterno dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie si sono già formate nei giorni scorsi file di centinaia di persone in attesa di vaccinarsi: per ottenere l'iniezione, prodotta dall'azienda farmaceutica Sinovac Biotech con sede a Pechino, è sufficiente ...

