Coronavirus, il Piemonte chiude i centri commerciali nei fine settimana (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il coprifuoco in Lombardia e in Campania, anche il Piemonte si muove verso le prime chiusure. centri commerciali, non alimentari, saranno chiusi nel fine settimana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Entro questa sera firmerò un’ordinanza – spiega – che chiude i centri commerciali il sabato e la domenica su tutto il territorio regionale. Rimarrà aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi cioè di prima necessità”. Leggi anche: 1. La Lombardia chiede al governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Sì di Speranza/ ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il coprifuoco in Lombardia e in Campania, anche ilsi muove verso le prime chiusure., non alimentari, saranno chiusi nel. Lo ha annunciato il presidente della RegioneAlberto Cirio. “Entro questa sera firmerò un’ordinanza – spiega – cheil sabato e la domenica su tutto il territorio regionale. Rimarrà aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi cioè di prima necessità”. Leggi anche: 1. La Lombardia chiede al governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e la chiusura deinel weekend. Sì di Speranza/ ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: Piemonte chiude centri commerciali nel weekend - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: Piemonte chiude centri commerciali nel weekend - iambadatpoems : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: Piemonte chiude centri commerciali nel weekend -