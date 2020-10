Carte e conti online di Enel X Dove c’era solo energia adesso è nata una banca Grazie a un’App e all’intesa con Mastercard saranno disponibili molti servizi tipici degli istituti di credito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020)una volta c’eral’c’è una. O quasi. Con il debutto diX nel settore deifinanziari digitali e di mobile banking c’è infatti il cuore deiche milioni di clienti chiedono ai lorotradizionali. Arriva cosìX Pay, il conto correntediX Financial Services, chealla partnership conconsente di effettuare, direttamente attraverso l’App per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la ...