Assegno unico, la ministra Bonetti: «Impegno verso le famiglie» (Di martedì 20 ottobre 2020) È stato uno dei primi provvedimenti presentati un anno fa dalla ministra Elena Bonetti, all’interno del suo Family Act. Tra alcuni mesi, l’assegno unico per i figli, sarà una realtà concreta a sostegno di tutte le famiglie. Una forma universale di sostegno che vuole essere anche un incentivo, in un periodo così difficile, tra nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da Covid e una forte crisi economica, per tutte le famiglie e i giovani. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) È stato uno dei primi provvedimenti presentati un anno fa dalla ministra Elena Bonetti, all’interno del suo Family Act. Tra alcuni mesi, l’assegno unico per i figli, sarà una realtà concreta a sostegno di tutte le famiglie. Una forma universale di sostegno che vuole essere anche un incentivo, in un periodo così difficile, tra nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da Covid e una forte crisi economica, per tutte le famiglie e i giovani.

