LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 40-22 in DIRETTA: sale il vantaggio dei meneghini nel secondo quarto! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-28 RODRIGUEZ DA TRE! Troppo spazio lasciato allo spagnolo dalla difesa Virtussina. 48-28 1/2 Tarczewski a cronometro fermo. Wilson commette fallo su Tarczewski e lo manda in lunetta, Roma in bonus. 47-28 TRIPLA di Rodriguez, solo retina per il “Chacho”, 2’01” all’intervallo lungo, la Virtus Roma ha esaurito il bonus, tre falli commessi da Milano nel secondo quarto. 44-28 Layup di Robinson. 44-26 Cervi si protegge sotto canestro e segna appoggiandosi al tabellone. 44-24 Penatrazione di Robinson poi tripla di Moretti, +20 Armani Exhchange. 41-22 Moretti completa il gioco da 3, massimo vantaggio Olimpia a 3’39” ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-28 RODRIGUEZ DA TRE! Troppo spazio lasciato allo spagnolo dalla difesasina. 48-28 1/2 Tarczewski a cronometro fermo. Wilson commette fallo su Tarczewski e lo manda in lunetta,in bonus. 47-28 TRIPLA di Rodriguez, solo retina per il “Chacho”, 2’01” all’intervallo lungo, laha esaurito il bonus, tre falli commessi danelquarto. 44-28 Layup di Robinson. 44-26 Cervi si protegge sotto canestro e segna appoggiandosi al tabellone. 44-24 Penatrazione di Robinson poi tripla di Moretti, +20 Armani Exhchange. 41-22 Moretti completa il gioco da 3, massimoa 3’39” ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia #Milano-Virtus #DIRETTA: - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: i meneghini per continuare la marcia da imbattuti - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma -