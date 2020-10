Genshin Impact: arriva il nuovo Banner con Klee (Di domenica 18 ottobre 2020) In un tweet MiHoYo ha presentato Klee, la protagonista del nuovo Banner di Genshin Impact. La nuova unità sarà decisamente potente Dopo aver annunciato lo sviluppo in corso del proprio titolo di punta attuale su PS5 e Nintendo Switch (e di fatto aver ignorato tutta la community gaming di Microsoft), MiHoYo continua a darsi da fare. arriva infatti nelle ultime ore la notizia che martedì 20 ottobre avrà inizio il nuovo evento di Genshin Impact: un Banner dedicato a Klee. Vediamo tutti i dettagli di seguito. Scopriamo Klee, la nuova protagonista del Banner di Genshin Impact Il nuovo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 18 ottobre 2020) In un tweet MiHoYo ha presentato, la protagonista deldi. La nuova unità sarà decisamente potente Dopo aver annunciato lo sviluppo in corso del proprio titolo di punta attuale su PS5 e Nintendo Switch (e di fatto aver ignorato tutta la community gaming di Microsoft), MiHoYo continua a darsi da fare.infatti nelle ultime ore la notizia che martedì 20 ottobre avrà inizio ilevento di: undedicato a. Vediamo tutti i dettagli di seguito. Scopriamo, la nuova protagonista deldiIl...

