Coronavirus | Valentino Rossi | “Sto bene | non ho più febbre ma dura stare a casa”

(Di domenica 18 ottobre 2020)è uno dei tanti sportivi contagiati dal Covid-19, costretto a refermo mentre il campionato mondiale continua. “Devoda solo, senza vedere nessuno ed e’ abbastanza noioso. Dal punto di vista della salute sto, non ho piu’ lane’ il mal di testa anche se sono debole. Il Covid-19 arriva in un momento difficile perche’ venivo da 3 zeri,a casa e’ brutto, vedere le prove da casa e’. Questo weekend non ce l’avrei fatta a guidare una moto ma sara’ ancora piu’ difficile alla pma che staro’ma non potro’ venire lo stesso“, ha dichiaratoai microfoni di ...

Il coronavirus ha impedito a Valentino Rossi di essere in pista ad Aragon e per il pesarese è una domenica dura. "A questo aspetto non ci avevo dato molto peso prima, qui tocca stare da soli senza ...E' iniziata così la chiacchierata di Valentino Rossi in diretta su Sky con Guido Meda e Mauro Sanchini, prima del via della gara ad Aragon. Rossi, positivo al Covid-19, salta questa gara e anche ...