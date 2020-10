Coronavirus, il biologo Bucci: “Invertire la rotta o sarà peggio di marzo” (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus, il biologo Bucci: “Invertire la rotta o sarà peggio di marzo” Non ha dubbi il biologo Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, nel commentare gli ultimi, preoccupanti bollettini del Coronavirus in Italia: “Il ‘liberi tutti’ dell’estate – ha dichiarato in un’intervista a Repubblica – ha rimesso in moto la circolazione del virus che era stata fermata con il lockdown di primavera: lo dicevano chiaramente i numeri in crescita ad agosto. Poi il 16 settembre abbiamo visto un rallentamento, dovuto probabilmente al rientro dalle vacanze e a una riduzione dei contatti. Ma dal 4-5 ottobre le curve hanno ripreso a salire in modo ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020), il: “Invertire lao saràdi marzo” Non ha dubbi ilEnrico, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, nel commentare gli ultimi, preoccupanti bollettini delin Italia: “Il ‘liberi tutti’ dell’estate – ha dichiarato in un’intervista a Repubblica – ha rimesso in moto la circolazione del virus che era stata fermata con il lockdown di primavera: lo dicevano chiaramente i numeri in crescita ad agosto. Poi il 16 settembre abbiamo visto un rallentamento, dovuto probabilmente al rientro dalle vacanze e a una riduzione dei contatti. Ma dal 4-5 ottobre le curve hanno ripreso a salire in modo ...

moneypuntoit : ?? Coronavirus, a ottobre fino a 1.500 ricoveri in terapia intensiva, parola del biologo Bucci ?? - marcoprat : #Coronavirus Il biologo Bucci “Invertire la rotta o sarà peggio di marzo. Lo dicono i numeri” | Rep - Clarembaldo : @giulianol Guardi, non sono medico né biologo, etc... ma mesi fa lessi che studi non recentissimi su altri coronavi… - 270349 : RT @270349: Coronavirus- biologo americano:”il virus di Wuhan è un vaccino sperimentale fallito” - generacomplotti : #fakeNews Un biologo molecolare dice che il #SARSCoV2 non fa parte di una strategia della NATO per diffondere i Cor… -