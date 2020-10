Coronavirus, nuovo record in Francia: 32.427 nuovi casi con quasi 200.000 tamponi (Di sabato 17 ottobre 2020) nuovo record di contagi da Coronavirus in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Sante’ Publique, con un tasso di positivita’ del 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal 1 marzo di 33.392.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)di contagi dainin sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Sante’ Publique, con un tasso di positivita’ del 13,1%. Isfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal 1 marzo di 33.392.L'articolo MeteoWeb.

Sono 69 i nuovi casi positivi al Coronavirus nella Bergamasca. Un numero alto rispetto alle scorse settimane, anche se ci sono zone della Lombardia più critiche. Un caso che preoccupa è quello della p ...

Coronavirus, Sangalli “necessario evitare un nuovo lockdown”

Qualche giorno fa il Piano da 123 pagine messo a punto da Cts, ministero della Salute, Iss e Regioni descriveva la situazione in cui ci possono essere dei lockdown a livello local ...

