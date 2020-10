Coronavirus in Italia | i dati al 17 Ottobre 2020

(Di sabato 17 ottobre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’emergenzainE’ stato diramato dal Ministero della Salute il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia diin; Analizziamo iaggiornati a sabato 17. Su 103326 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, 10925 sono risultate essere le nuove positività registrate. Di queste, 4352 sono state portate alla luce dalle consuete attività di screening svolte in tutto il Paese. I tamponi di controllo effettuati oggi sono 62511; si aggiungono quindi al totale di coloro che hanno vinto la personale battaglia contro il Covid-19 altre 1255 oersone. Al bilancio dei morti, si ...

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - fattoquotidiano : Coronavirus, la mappa europea del rischio: Francia, Spagna, Regno Unito e altri 14 Paesi sono “rossi”. L’Italia è a… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - DiplomaziaTW : RT @ilgiornale: Il commissario all'emergenza coronavirus Domencico Arcuri avrebbe sprecato tre mesi senza riuscire a garantire all'Italia n… - GiovanniCalcara : RT @ilgiornale: Il commissario all'emergenza coronavirus Domencico Arcuri avrebbe sprecato tre mesi senza riuscire a garantire all'Italia n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, in Italia i contagi giornalieri da Covid-19 nelle ultime 24 ore hanno sfiorato la soglia degli 11 mila: ...In Toscana sono oggi 879 i casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri (826 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening) su un totale di casi registrati dall’inizi ...