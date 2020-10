Caos migranti | rissa nel centro di accoglienza finisce nel sangue

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è accaduto in una palazzina che in provincia di Agrigento ospita un centinaio di. In un acceso diverbio un migrante ha accoltellato e ferito gravemente un altro ospite della struttura dandosi alla fuga. Pericolo in città Scoppia la lite fra, uno di loro estrae il coltello e aggredisce l’altro, lo ferisce gravemente e scappa. Continuano i problemi legati alla questioneall’interno dei centri diad Agrigento dove sembra proprio che nessuno voglia rispettare le regole del buon senso oltre che le leggi del territorio nazionale che sta offrendo ospitalità. Il terribile episodio si è verificato nel viale Cannatello del Villaggio Mosè dove vi è un palazzo in cui vengono ospitati un centinaio di ...