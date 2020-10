Milan, Hauge: «Club costruito per vincere. In campo domenica? Vedremo» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Petter Hauge saluta il Bodo/Glimt e si lancia nella sua nuova avventura in rossonero: ecco le parole del nuovo acquisto del Milan Petter Hauge saluta il Bodo/Glimt ed abbraccia il Milan. Il calciatore norvegese, dal sito del suo ex Club, parla del suo arrivo al Milan. «Il Milan è uno dei Club più grandi del mondo con sette Champions League vinte. È un Club costruito per vincere e che vuole vincere titoli. Mi sento come se stessi entrando in un gruppo in cui ho qualcosa a cui posso contribuire. In campo già domenica? Mi allenerò qui in Italia per il resto della settimana, quindi Vedremo se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pettersaluta il Bodo/Glimt e si lancia nella sua nuova avventura in rossonero: ecco le parole del nuovo acquisto delPettersaluta il Bodo/Glimt ed abbraccia il. Il calciatore norvegese, dal sito del suo ex, parla del suo arrivo al. «Ilè uno deipiù grandi del mondo con sette Champions League vinte. È unpere che vuoletitoli. Mi sento come se stessi entrando in un gruppo in cui ho qualcosa a cui posso contribuire. Ingià? Mi allenerò qui in Italia per il resto della settimana, quindise ...

