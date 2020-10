Il viaggio del NYT nella “bolla” NBA: così lo sport (in America) s’è dimostrato indistruttibile (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Nel momento in cui sono entrato a Disney World, mi sono sentito estremamente triste. Stavo guidando da solo in un’auto a noleggio ipersanificata, indossando due mascherine e un paio di guanti usa e getta, con tutti i finestrini abbassati per far volare via qualsiasi virus persistente. L’atmosfera della Florida zampillava dappertutto, sommergendomi con il suo respiro ‘jungly’. Il termometro sul cruscotto diceva 38 gradi. L’autostrada mi ha portato davanti a diversi parchi a tema: SeaWorld e Universal Studios e un’attrazione basata sulla Bibbia chiamata The Holy Land Experience. Ad un certo punto, ho superato un finto vulcano. Sui cartelloni pubblicitari armi, ospedali, avvocati e Botox. E poi eccoli lì: Topolino e Minnie, su entrambi i lati della strada, che mi fanno gesti di benvenuto in guanti bianchi. Un grande arco promette, in un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Nel momento in cui sono entrato a Disney World, mi sono sentito estremamente triste. Stavo guidando da solo in un’auto a noleggio ipersanificata, indossando due mascherine e un paio di guanti usa e getta, con tutti i finestrini abbassati per far volare via qualsiasi virus persistente. L’atmosfera della Florida zampillava dappertutto, sommergendomi con il suo respiro ‘jungly’. Il termometro sul cruscotto diceva 38 gradi. L’autostrada mi ha portato davanti a diversi parchi a tema: SeaWorld e Universal Studios e un’attrazione basata sulla Bibbia chiamata The Holy Land Experience. Ad un certo punto, ho superato un finto vulcano. Sui cartelloni pubblicitari armi, ospedali, avvocati e Botox. E poi eccoli lì: Topolino e Minnie, su entrambi i lati della strada, che mi fanno gesti di benvenuto in guanti bianchi. Un grande arco promette, in un ...

ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - SalernoSal : La frontiera, il cambiamento, la solidarietà sociale. Quanto sarebbe semplice, e complicatissimo, sposare con coere… - Corriere : Isola di Montecristo, viaggio tra i segreti del tesoro inviolabile - napolista : Il viaggio del NYT nella “bolla” NBA: così lo sport (in America) s’è dimostrato indistruttibile “Poteva rivelarsi… - 10_annxx_ : mia mamma sta notte ha sognato harry con un attacco di panico e lei lo calmava, così lui ci offriva un viaggio in p… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio del Isola di Montecristo, viaggio tra i segreti del tesoro inviolabile Corriere della Sera Loeb con BRX Prodrive alla Dakar 2021

“BRX ha grandi ambizioni per la Dakar 2021 e sono entusiasta di far parte del viaggio insieme a questa squadra – ha commentato Loeb – C’è davvero tanta esperienza all’interno del team, il migliore in ...

Telecom in calo, ma spuntano alcuni rumor. Analisti: buy goloso

prosegue in calo la seduta odierna di Telecom Italia che non riesce a sfruttare la buona intonazione del mercato. Telecom Italia non segue il Ftse Mib e scende Il titolo, dopo aver guadagnato poco ...

“BRX ha grandi ambizioni per la Dakar 2021 e sono entusiasta di far parte del viaggio insieme a questa squadra – ha commentato Loeb – C’è davvero tanta esperienza all’interno del team, il migliore in ...prosegue in calo la seduta odierna di Telecom Italia che non riesce a sfruttare la buona intonazione del mercato. Telecom Italia non segue il Ftse Mib e scende Il titolo, dopo aver guadagnato poco ...