Inter travolge il Benevento. Galabinov doma l’Udinese e regala prima storica vittoria in A allo Spezia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si sono conclusi i due recuperi della prima giornata di serie A. vittoria facile dell'Inter a Benevento e prezioso successo dello Spezia a Udine. Dopo appena 28 secondi nerazzurri avanti con Lukaku su assist di Hakimi, al 25' il raddoppio di Gagliardini, dopo 3' ancora Lukaku fa 3-0. Caprari accorcia su errore di Handanovic, ma al 42' Hakimi fa 4-1. Nella ripresa Lautaro entra e segna, poi ancora Caprari per il 2-5. A Udine decisivo Galabinov con una doppietta. Udinese sottotono, con gli ospiti sempre più pericolosi (anche un gol annullato in avvio a Ricci). Per i bianconeri esordio del 18enne Martin Palumbo. Per i liguri è la prima storica vittoria in Serie A. Inter travolge il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si sono conclusi i due recuperi dellagiornata di serie A.facile dell'e prezioso successo delloa Udine. Dopo appena 28 secondi nerazzurri avanti con Lukaku su assist di Hakimi, al 25' il raddoppio di Gagliardini, dopo 3' ancora Lukaku fa 3-0. Caprari accorcia su errore di Handanovic, ma al 42' Hakimi fa 4-1. Nella ripresa Lautaro entra e segna, poi ancora Caprari per il 2-5. A Udine decisivocon una doppietta. Udinese sottotono, con gli ospiti sempre più pericolosi (anche un gol annullato in avvio a Ricci). Per i bianconeri esordio del 18enne Martin Palumbo. Per i liguri è lain Serie A.il ...

