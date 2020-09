Milan, è fatta per Hauge: il norvegese è in volo per Milano. I dettagli dell'operazione e le sue prime parole (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petter Hauge è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Il norvegese, infatti, in partenza per Milano, ha già parlato da rossonero Leggi su 90min (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petter; virtualmente un nuovo giocatore del. Il, infatti, in partenza pero, ha già parlato da rossonero

AntoVitiello : Fatta! Accordo raggiunto in serata tra il #Milan e #BodoGlimt per il trasferimento di #Hauge. Trattativa andata a buon fine. @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan, c'è l'ok di Hauge al trasferimento: ora si cerca l'intesa definitiva con il Bodo - SkySport : Milan, Kessié: 'Perché mi chiamano 'presidente'? Sono il capo dello spogliatoio' - teo_acm : RT @macho_morandi: 'Il Milan è una specie di religione,agli osservanti e ai praticanti richiede una dedizione assoluta. Io quando c’è una p… - Hart82Sci : RT @AntoVitiello: #Hauge visite mediche con il #Milan previste per domani mattina, sbarca oggi a Milano @MilanNewsit -