La politica omeopatica al tempo dei Gigginos

Il laboratorio politico campano non smette mai di stupire. Da regione modello con il più basso numero di casi durante i mesi di lockdown a territorio con il più alto numero di contagiati in questo inizio di autunno. La paradossale ascesa dei contagi in Campania si compie mentre il governatore viene rieletto, a quanto pare anche grazie al rigore dimostrato durante la crisi sanitaria. Qualcosa non torna!Nonostante il netto vantaggio assegnatogli alla vigilia della tornata elettorale da tutti i sondaggi, De Luca ha voluto blindare la sua rielezione attraverso una serie di alleanze quantomeno spregiudicate, se le guardiamo sul tradizionale asse destra-sinistra. Non a caso Isaia Sales, riferendosi alla sua affermazione, ha coniato 2 etichette particolarmente efficaci: 1. nomadismo del potere inteso come «il più esteso trasferimento di massa da un campo politico ...

Il laboratorio politico campano non smette mai di stupire. Da regione modello con il più basso numero di casi durante i mesi di lockdown a territorio con il più alto numero di ...

La crisi della democrazia, le scorciatoie sbagliate e la lezione di Gaetano Salvemini

Rileggere i classici, in tempi di fragilità e incertezze. Cercando, nelle loro pagine, parole utili a fare da guida nelle confuse vicende della nostra controversa attualità. Rileggere ...

