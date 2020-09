Influenza, Sileri: “Dosi di vaccino più che sufficienti, vaccinatevi” (Di martedì 29 settembre 2020) “Il numero di dosi di vaccino antInfluenzale che verrà distribuito è intorno ai 16 milioni. Ci sono. E considerando che – come è successo nell’emisfero australe – il virus Influenzale potrebbe girare meno grazie alla prevenzione legata alle norme anti-Covid, saranno più che sufficienti”. Lo ha detto il viceministro Pierpaolo Sileri, intervenendo alla trasmissione “Fuori dal coro”, in onda questa sera su Rete 4. Incalzato dal conduttore Mario Giordano, che sosteneva l’irreperibilità dei vaccini antInfluenzali, Sileri ha ricordato che “sono in distribuzione in questi giorni, a seconda delle Regioni”, ha spiegato, aggiungendo che il vaccino bisogna farlo: ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Il numero di dosi diantle che verrà distribuito è intorno ai 16 milioni. Ci sono. E considerando che – come è successo nell’emisfero australe – il virusle potrebbe girare meno grazie alla prevenzione legata alle norme anti-Covid, saranno più che”. Lo ha detto il viceministro Pierpaolo, intervenendo alla trasmissione “Fuori dal coro”, in onda questa sera su Rete 4. Incalzato dal conduttore Mario Giordano, che sosteneva l’irreperibilità dei vaccini antli,ha ricordato che “sono in distribuzione in questi giorni, a seconda delle Regioni”, ha spiegato, aggiungendo che ilbisogna farlo: ...

