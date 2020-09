Comunali, com’è andato l’esperimento giallorosso in Campania e chi ora punta al ballottaggio: i casi di Caivano, Pomigliano e Giugliano (Di martedì 29 settembre 2020) Il risultato del modello Pomigliano d’Arco a casa di Luigi Di Maio è una medaglia col suo rovescio. I governisti lo esaltano. Ritengono riuscito l’esperimento del laboratorio politico, la città capofila dei primissimi accordi tra Pd e M5s alle elezioni amministrative, benedetti dal voto sulla piattaforma Rousseau in extremis. E sono fiduciosi in vista del ballottaggio. In realtà, se si gratta la scorza del brillante 41,8% del candidato sindaco Gianluca Del Mastro, ci si accorge che la presunta pepita è una mezza patata. Basta confrontare i numeri. Alle Comunali i 5 Stelle sono inchiodati a un modesto 10%, mentre nello stesso giorno alle Regionali hanno conquistato il 20% (e la candidata presidente Valeria Ciarambino, pomiglianese anche lei, supera il 21%). Una flessione tra le due schede molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il risultato del modellod’Arco a casa di Luigi Di Maio è una medaglia col suo rovescio. I governisti lo esaltano. Ritengono riuscito l’esperimento del laboratorio politico, la città capofila dei primissimi accordi tra Pd e M5s alle elezioni amministrative, benedetti dal voto sulla piattaforma Rousseau in extremis. E sono fiduciosi in vista del. In realtà, se si gratta la scorza del brillante 41,8% del candidato sindaco Gianluca Del Mastro, ci si accorge che la presunta pepita è una mezza patata. Basta confrontare i numeri. Allei 5 Stelle sono inchiodati a un modesto 10%, mentre nello stesso giorno alle Regionali hanno conquistato il 20% (e la candidata presidente Valeria Ciarambino, pomiglianese anche lei, supera il 21%). Una flessione tra le due schede molto ...

matteosalvinimi : Grazie Voghera (Pavia) per la stupenda piazza di oggi, ai ballottaggi delle elezioni comunali di domenica prossima,… - matteosalvinimi : #Salvini: Per le comunali dell'anno prossimo, visto che si vota a Milano, Roma, Torino, Napoli, bisogna fare tesoro… - senborgonzoni : Alle comunali in provincia di Parma il centrodestra (Fontevivo, Soragna, Varano e Palanzano) batte il centrosinistr… - Noovyis : (Comunali, com’è andato l’esperimento giallorosso in Campania e chi ora punta al ballottaggio: i casi di Caivano, P… - fattoquotidiano : Comunali, com’è andato l’esperimento giallorosso in Campania e chi ora punta al ballottaggio: i casi di Caivano, Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali com’è Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentate le “buone pratiche” italiane Fortune Italia