Ultime Notizie Roma del 28-09-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno continua a salire il bilancio di nuovi casi di coronavirus nel mondo si è preso a toccare il traguardo del milione di vittime un numero impressionante purtroppo ancora in crescita scrive il ministro della Salute speranza cresce l’allarme in tutta Europa in particolare in Spagna prima nella regione per contati e in Francia dove circa il 32% dei focolai si registra nelle scuole nelle Università La Lucia torna sopra gli 8000 casi al giorno in Italia ci sono rimasti stabili ma diminuiscono i tamponi e si moltiplicano i piccoli lockdown locali mentre in Campania il governatore De Luca rende obbligatorio il tampone perché sbarco nell’aeroporto napoletano di Capodichino il viceministro sileri la figura Non dobbiamo avere paura perché siamo pronti ...